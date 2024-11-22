Как снимали фильм "Зимняя вишня": 15 интересных фактов о фильме

Фильм "Зимняя вишня", вышедший в 1985 году, стал настоящим хитом. Фильм, рассказывающий о разведенной женщине с ребенком, которая пытается наладить личную жизнь, стал настоящим хитом, правда в основном среди женщин.
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