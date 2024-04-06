Стали известны новые даты проведения ЕГЭ в Иркутской области

В Иркутской области утверждено обновленное расписание государственных экзаменов. Изменения предоставляют выпускникам пересдать пересдать ЕГЭ по одному предмету до окончания приема документов в высшие учебные заведения, сообщает областное правительство.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии