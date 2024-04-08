Работники МЧС Крыма сдали нормы ГТО с божьей помощью

Присутствующий на мероприятии местный батюшка не принял участие ни в одной из дисциплин. В прошедшие выходные на симферопольском стадионе «Локомотив» состоялся фестиваль ГТО среди трудовых коллективов государственных гражданских служащих и муниципальных служащих Крыма, посвященного 10-й годовщине воссоединения Крыма с Россией.