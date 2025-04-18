На Ямале начали строить автомобильную дорогу к горнолыжному курорту

Автомобильную дорогу к горнолыжному курорту «Рай-Из» в рамках комплексного развития туристического кластера региона начала строить ООО «Полярная магистраль», 18 апреля сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии