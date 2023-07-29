Театр абсурда

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Путин уничтожает гигантскую машину НАТО постепенно — мнение Матвейчева

Путин уничтожает гигантскую машину НАТО постепенно — мнение Матвейчева

Олег Матвейчев. Фото: Николай Лизунов / EADaily Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, профессор, кандидат философских наук, известный российский политолог и автор бестселлера «Уши машут ослом.

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