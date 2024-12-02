Население Сирии перемещается из-за боевых действий

Согласно сводке Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), с 26 по 30 ноября более 48,5 тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома в результате боевых действий на северо-западе Сирии .
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