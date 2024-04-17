Вечный спор: кто должен решать, как назвать ребенка

Часто из-за выбора имени дома разгораются нешуточные страсти, доходит до скандалов. Чтобы раз и навсегда решить вопрос, у кого должен быть приоритет в вопросах выбора имени для ребенка, мы обратились к экспертам Мнение психолога: дело не в имени, а в борьбе за власть Ольга Романив психология отношений семейный психолог Строю семьи Обычно будущие родители начинают выбирать малышу имя еще задолго до его появления на свет.