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Вечный спор: кто должен решать, как назвать ребенка

Вечный спор: кто должен решать, как назвать ребенка

Часто из-за выбора имени дома разгораются нешуточные страсти, доходит до скандалов. Чтобы раз и навсегда решить вопрос, у кого должен быть приоритет в вопросах выбора имени для ребенка, мы обратились к экспертам Мнение психолога: дело не в имени, а в борьбе за власть Ольга Романив психология отношений семейный психолог Строю семьи Обычно будущие родители начинают выбирать малышу имя еще задолго до его появления на свет.

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