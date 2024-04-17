Вечный спор: кто должен решать, как назвать ребенка

Часто из-за выбора имени дома разгораются нешуточные страсти, доходит до скандалов. Чтобы раз и навсегда решить вопрос, у кого должен быть приоритет в вопросах выбора имени для ребенка, мы обратились к экспертам Мнение психолога: дело не в имени, а в борьбе за власть Ольга Романив психология отношений семейный психолог Строю семьи Обычно будущие родители начинают выбирать малышу имя еще задолго до его появления на свет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии