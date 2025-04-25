Трамп заявил о готовности России не претендовать на всю Украину

У американского президента Дональда Трампа состоялась встреча с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, в рамках которой президент США заявил о готовности России пойти на «довольно большие уступки».
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