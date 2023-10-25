Бывший посол Израиля в России выдвинул Путину с десяток претензий

А вообще, опровергать всю эту ложь, и весь этот бред, что выблеван, не написан, а выблеван в этом пасквиле, не собираюсь, но то, что автор этого высера, лживого и гнусного высера, срыл своё имя, его не спасёт от суда заложь и клевету, я надеюсь

ЭМИЛЬ ВАТМ

Умом не понять, какою странною любовью могут быть влекомы российские политики и журналисты, когда речь идёт о «Хамасе», являющемся официальным филиалом запрещённой в России террористической организации «Братья мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)? Часто российские политологи путают «Хамас» с другой разрешенной в России террористической организацией «Хезболла». Говорят с неизменной симпатией, забывая совсем о том, как в 1985 году в Бейруте «Хезболла» похитила нескольких советских дипломатов. Одного из них они зверски убили. Что же касается самого «Хамаса», то его боевики отметились в Чечне. Они также прямо участвовали в подготовке самых кровавых терактов на территории России. Взрывы домов в Москве и других городах были осуществлены по плану «Хамаса». Изначально они планировали так взорвать башню «Азриэли» в Тель-Авиве, но были там разоблачены и посажены. Их наработки очень пригодились, как мы видим, исламистским террористам на территории России. Дома взрывались по лекалам от «Хамаса». Сотни россиян стали жертвами этих планов «Хамаса», переданных террористам в России., __________________________________________________________________________ , Ну конечно не является террористической организацией, ну подумаешь, ну взорвали несколько домов в России, ну погли несколько сотен российских граждан, но это ведь мелочи, в основном они, "белые, пушистые.", борятся за свою независимость, или чтото я упустил??