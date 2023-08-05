Шпротная республика — всё! Правительство РФ нанесло сокрушительный удар по латвийской рыбной промышленности

Неспешный разговорБизнес и финансыПодписатьсяШпротная республика — всё! Правительство РФ нанесло сокрушительный удар по латвийской рыбной промышленностиЭмбарго на ввоз в Россию готовой рыбной продукции на этот раз коснулся Латвии, импорт из которой составлял свыше 80%.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииАлександрВ Ленте нашелОтветить40 мин.Владимир ТерентьевЗа всю жизнь ел какие - то шпроты, но не могу сказать чьи. Банки три. Много масла. Не нравятся. Говядина, свинина самое то....Ответить26 мин.ирина Северова североваДаааа...это большая победа нашей страны...Ответить9 мин.
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