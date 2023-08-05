Неспешный разговор

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Шпротная республика — всё! Правительство РФ нанесло сокрушительный удар по латвийской рыбной промышленности

Шпротная республика — всё! Правительство РФ нанесло сокрушительный удар по латвийской рыбной промышленности

Эмбарго на ввоз в Россию готовой рыбной продукции на этот раз коснулся Латвии, импорт из которой составлял свыше 80%.

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Александр
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40 мин.
Владимир Терентьев
За всю жизнь ел какие - то шпроты, но не могу сказать чьи. Банки три. Много масла. Не нравятся. Говядина, свинина самое то....
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26 мин.
ирина Северова северова
Даааа...это большая победа нашей страны...
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