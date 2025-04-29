В Эстонии выразили готовность к сотрудничеству с РФ после украинского конфликта

РИА Новости/Илья Питалев Окончание украинского конфликта может стать отправной точкой начала обсуждения приграничного сотрудничества и восстановления товарооборота между Россией и Эстонией, сообщили депутаты страны.
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