Прокатился на САМОМ мощном BMW M!

#carwow #bmw #бмв Понравилось видео? Подписывайтесь на @carwowRussia и включайте уведомления, чтобы не пропускать новые выпуски! Встречайте - новый BMW XM! Это первый кроссовер-эксклюзив от подразделения M компании BMW, и Мэт собирается проверить, оправдана ли его огромная цена 147 тысяч фунтов! Первым делом, посмотрим дизайн - несомненно, он притягивает взгляды! Благодаря огромной решётке с горизонтальными прутьями, XM кажется настоящей зверюгой! Повсюду вставки золотистого цвета, а позади даже интересные вертикально расположенные выхлопные трубы! В салоне тоже любопытно: большой изогнутый экран информационно-развлекательной системы, очень комфортные кожаные спортивные сиденья и множество мягких на ощупь материалов.