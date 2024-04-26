Элитная жена, вооруженная охрана и западные спецслужбы: появились «неудобные» подробности жизни арестованного замминистра обороны

Ратник Ратник

Пнуть дохлого льва может каждый. А где были все эти разоблачители и борцы с коррупцией (включая правоохранительные органы), пока это жировало на деньгах. не доходящих до солдат и офицеров? И до каких пор в России будет существовать ДВА закона, для граждан России н6е имеющих родственных связей и денег, и на "неприкасаемых"? АУ, РУЛИТЕЛИ, кото на ЭТОТ вопрос сможет ответить и остаться в живых и на свободе?