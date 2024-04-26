Пока вся страна обсуждает серьезный снарядный голод противника, выделения Штатами средств для Украины и возможное масштабное наступление российских войск, в тылу началась глобальная зачистка.
Элитная жена, вооруженная охрана и западные спецслужбы: появились «неудобные» подробности жизни арестованного замминистра обороны
Комментарии
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Ратник Ратник
Пнуть дохлого льва может каждый. А где были все эти разоблачители и борцы с коррупцией (включая правоохранительные органы), пока это жировало на деньгах. не доходящих до солдат и офицеров? И до каких пор в России будет существовать ДВА закона, для граждан России н6е имеющих родственных связей и денег, и на "неприкасаемых"? АУ, РУЛИТЕЛИ, кото на ЭТОТ вопрос сможет ответить и остаться в живых и на свободе?
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14 час.
Ирина Просто
еще погоны тварь носил!!!!!
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14 час.
Надежда Петракова
мне,если честно,просто страшно!!!И эти прощелыги,воры,моральные и безнравственные уроды у руля огромной,многострадальной страны-Россиии!Доколе???😡И есть ли в России достойные люди-чести и совести,которым можно доверить великую Россиию??? Похоже,НЕТ!А потому,все нормальные...у кого есть возможность бегут отсюда...😥😥Не верю уже н и к о м у-как это???Шойгу не видел,чем и как живёт его подчиненный-быть такого не может!И это не обсуждается!!!Просто,деньги решают все((((👎Вот сейчас нужен Сталин!!!!Всех воров,предателей,лжецов и прощелых на всю оставшуюсч жизнь в кутузку на рудники(
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13 час.
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