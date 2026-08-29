Путину показали школьные учебники по обществознанию под редакцией Медведева

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Президенту России Владимиру Путину показали школьные учебники по обществознанию для 9-10 классов под редакцией заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.
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