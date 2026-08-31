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SPLETNIK

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Уехавшая из России Елена Исинбаева стала дизайнером интерьеров

Уехавшая из России Елена Исинбаева стала дизайнером интерьеров

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева, которая уже долгое время не живёт в России, стала дизайнером интерьеров.

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