Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Актриса Поплавская: Биковичу не стоит переживать из-за разрыва контракта с HBO

Актриса Поплавская: Биковичу не стоит переживать из-за разрыва контракта с HBO

Актриса и общественный деятель Яна Поплавская прокомментировала «Звезде» решение компании HBO расторгнуть контракт с сербским актером Милошем Биковичем на фоне требований внешнеполитического ведомства Украины.

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