Байден передал главам Минфина и Госдепа США полномочия по закону о помощи Киева

Американский лидер Джо Байден делегировал главе Минфина Соединенных Штатов и госсекретарю США часть собственных полномочий, предусмотренных законом страны о помощи киевскому режиму, включая положения о конфискации суверенных активов РФ, следует из документа Белого дома.
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