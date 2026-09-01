В Хорошевском проверили состояние территорий рядом с учебными заведениями

Глава управы Хорошевского района Артур Карслиев провел проверку содержания территорий рядом со школами на улицах Зорге, Куусинена, проезде Аэропорта, ул.
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