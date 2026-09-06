Мошенники научились обманывать россиян через любовь к еде

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина Интернет-мошенники спекулируют на теме кулинарных рецептов для обмана россиян. Любовь к еде стала универсальным крючком, на который аферисты пытаются поймать россиян, маскируя под рецепты вредоносные вложения, фишинговые ссылки и программы-шпионы, выяснили 6 сентября "Известия".
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