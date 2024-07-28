Жители Дягилева жалуются на состояние дорог

В посёлке Дягилево с 1993 года не было ни одного ремонта дорог. Жители улиц Животноводческой и 2-го Почтового проезда регулярно обращаются в приемную депутата с просьбой повлиять на администрацию города и помочь им в огласке.
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