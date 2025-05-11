Макрон: для российско-украинских переговоров нужно прекращение огня

Российско-украинские переговоры не могут начаться, если не прекратится огонь. Президент Украины Владимир Зеленский четко обозначил свою позицию по этому вопросу, заявил французский лидер Эммануэль Макрон на своей странице в соцсети X.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии