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Педри включил Роналду, Месси, Роналдиньо, Хави, Иньесту и 6 игроков «Барселоны» в сборную мечты

Лионель Месси, Криштиану Роналду и Роналдиньо вошли в команду мечты по версии Педри. Хавбек «Барселоны» также включил в сборную шестерых футболистов, сейчас выступающих за «блауграну».

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