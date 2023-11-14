Завершено расследование уголовного дела о хищении более 103 млн рублей из Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области

Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывших начальника управления №4 ГКУ МО «ЦБМО» (Централизованная бухгалтерия МО) и двух главных специалистов отделения расчетов заработной платы и выплат социального характера медицинских учреждений этого же управления.
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