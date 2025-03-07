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Бойня в Сирии: сторонники Асада атаковали правительственные войска

Бойня в Сирии: сторонники Асада атаковали правительственные войска

В ответ на эти события в провинциях Латакия, Хомс и Тартус введен комендантский час. Глава службы безопасности района Джебла сообщил о хорошо спланированной атаке «остатков ополченцев Асада», в результате которой многочисленные сотрудники сил безопасности были убиты и ранены.

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