Бойня в Сирии: сторонники Асада атаковали правительственные войска

В ответ на эти события в провинциях Латакия, Хомс и Тартус введен комендантский час. Глава службы безопасности района Джебла сообщил о хорошо спланированной атаке «остатков ополченцев Асада», в результате которой многочисленные сотрудники сил безопасности были убиты и ранены.