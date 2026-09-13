Первый Кубок губернатора по управлению дронами прошел в Московской области

Первый Кубок губернатора Московской области по управлению беспилотниками прошел в Балашихе. Он стал центральным событием ежегодного патриотического фестиваля пилотирования FPV-дронов, посвященного памяти Героя России Евгения Фадина.
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