"А мы тут плюшками балуемся." Карлсон хвастался плюшками. я подумала "А почему они должны быть сладкими?" Представляю Вашему вниманию плюшки от Карлсона не сладкие, а с начинкой из курицы и картофеля) Внешне они похожи на оригинальные из мультика .