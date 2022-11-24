Поварёнок с лучшими рецептами

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Плюшки от Карлсона

Плюшки от Карлсона

"А мы тут плюшками балуемся." Карлсон хвастался плюшками. я подумала "А почему они должны быть сладкими?" Представляю Вашему вниманию плюшки от Карлсона не сладкие, а с начинкой из курицы и картофеля) Внешне они похожи на оригинальные из мультика .

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