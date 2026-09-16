Скан сетчатки выявляет мерцательную аритмию за 4 года до диагноза

Учёные Университетского колледжа Лондона (UCL) и больницы Moorfields Eye Hospital обнаружили: признаки мерцательной аритмии — самого распространённого нарушения сердечного ритма — отражаются в структуре сетчатки глаза за четыре года до того, как пациент попадает в больницу с этим диагнозом.