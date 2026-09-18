"Увиливают и скрывают улики": Мирошник разнес генсека ООН за игру в прятки вокруг Бучи

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и его подчиненные целенаправленно избегают контактов с российской делегацией, чтобы не предоставлять сведения по провокации в Буче, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, передает РИА Новости .