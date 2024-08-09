Булыкин заявил, что голкиперы Сафонов и Худяков должны проявить себя в Европе

Бывший нападающий "Локомотива" и сборной России Дмитрий Булыкин оценил шансы российских голкиперов Матвея Сафонова и Даниила Худякова проявить себя в новых клубах - французском "ПСЖ" и австрийском "Штурме", отметив, что игрокам из России будет тяжело пробиться в основной состав при наличии конкурента с европейским паспортом.
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