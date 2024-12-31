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Вуков будет помогать Рыбакиной на Australian Open, но ее главным тренером остается Иванишевич (Софья Тартакова)

Вуков будет помогать Рыбакиной на Australian Open, но ее главным тренером остается Иванишевич (Софья Тартакова)

Об этом сообщила Софья Тартакова. «Стефано и Лена прекратили сотрудничество перед US Open. 30 декабря я виделась с Вуковым, мы общались по поводу его работы с Леной и информации о том, что он получил бан от WTA.

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