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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карпукас о замене Глушенкову в «Локо»: «У Батракова хороший старт сезона. У него все будет получаться, уверен»

– Замены Глушенкову в «Локомотиве» сейчас нет? – У Леши Батракова очень хороший старт сезона. За него все рады.

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