"Пояс крепостей", который ВСУ создали в Донбассе: что это и как российская армия его освобождает

В украинских и западных СМИ, когда речь заходит о боях за Славянско-Краматорскую агломерацию, регулярно пишут, что российская армия все ближе подходит к "поясу крепостей".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Латвии погранич...
- ГУР Украины объяв...
- ЛС ГУР Украины объяв...
Загрузка комментариев…