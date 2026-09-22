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"Пояс крепостей", который ВСУ создали в Донбассе: что это и как российская армия его освобождает

"Пояс крепостей", который ВСУ создали в Донбассе: что это и как российская армия его освобождает

В украинских и западных СМИ, когда речь заходит о боях за Славянско-Краматорскую агломерацию, регулярно пишут, что российская армия все ближе подходит к "поясу крепостей".

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