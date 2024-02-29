В зоне СВО погиб многодетный отец из Свердловской области, служивший разведчиком

Отцу четверых детей Ивану Макарову было 36 лет. Он служил в добровольческом казачьем отрядеС погибшим в зоне спецоперации многодетным отцом, 36-летним Иваном Макаровым, простятся в ближайшие дни в Свердловской области.
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