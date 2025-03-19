В России предложили ввести миллионные штрафы за рекламу онлайн-казино

В России предлагают ввести миллионные штрафы за рекламу азартных игр в интернете (онлайн-казино) , а также установить отдельную административную ответственность за нарушение игровым бизнесом закона о рекламе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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