Реакция Кадырова на удар по Чечне. Пауза. Вздох. Реплика: "Уничтожим"

Писец ВСУ-шникам, Кадыровцы их из-под земли достанут, Туда же и закопают.

nika_shatilova

Или с балкона съемной квартиры, где и собирали. Они ж у нас бесхозные...кто живёт, зачем....не знает даже владелец квартиры. Это такая дыра и раздолье для врагов РФ