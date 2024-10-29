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Реакция Кадырова на удар по Чечне. Пауза. Вздох. Реплика: "Уничтожим"

Реакция Кадырова на удар по Чечне. Пауза. Вздох. Реплика: "Уничтожим"

Сегодня по территории Чечни был нанесён удар беспилотным летательным аппаратом. Били по Гудермесу - в 6:30 утра атаковали крышу одного из зданий Российского университета спецназа.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Писец ВСУ-шникам, Кадыровцы их из-под земли достанут,   Туда же и закопают.
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5 час.
nika_shatilova
Или с балкона съемной квартиры, где и собирали. Они ж у нас бесхозные...кто живёт, зачем....не знает даже владелец квартиры. Это такая дыра и раздолье для врагов РФ
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4 час.
Александр Каблучко
Из соседнего гаража. Там ближайшее расстояние от Гудермеса до расположения СВУ 700 км
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3 час.

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