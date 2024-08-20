Дубцова о романе сына с Тоней Худяковой — покинули Россию на долгий срок

Певица очень рада за молодых людей. Тоня Худякова и сын Ирины Дубцовой СоцсетиИрина Дубцова имеет все шансы в ближайшем будущем обзавестись невесткой, хотя ее единственному сыну Артему, рожденному в браке с солистом группы «Plazma» Романом Черницыным, всего 18 лет.
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