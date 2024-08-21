В Херсонской области обнаружили тайник с натовским оружием

В Херсонской области сотрудники Росгвардии обнаружили схрон ВСУ с оружием иностранного производства. Оружие хранилось в замаскированной яме, содержимое схрона предназначалось для диверсионной деятельности в регионе.
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