Война НАТО против России. Капкан захлопнулся

Serg Если в Йеллоустонский супервулкан залетит "шарик" мало не покажется никому. В последнее его извержение динозавры выздохли. Притом по всему "шарику". Так что бойтесь своих желаний. Не дай Бог сбудутся.

S Serg тоже двойка по математике. 6000 тысяч- это шесть миллиардов!!! Так что с аффтором на одной доске😂😂😂