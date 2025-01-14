Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Практически каждый слышал о "страшной пятой статье НАТО", которая говорит о том, что "Нападение на одного из членов НАТО рассматривается, как нападение на всех членов НАТО".
Война НАТО против России. Капкан захлопнулся
Комментарии
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Serg
Если в Йеллоустонский супервулкан залетит "шарик" мало не покажется никому. В последнее его извержение динозавры выздохли. Притом по всему "шарику". Так что бойтесь своих желаний. Не дай Бог сбудутся.
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8 час.
S
Serg
тоже двойка по математике. 6000 тысяч- это шесть миллиардов!!! Так что с аффтором на одной доске😂😂😂
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8 час.
Леонид Руси
Так это же шаровая молния... А она такая... непредсказуемая... может резко поменять направление... Говорят, что это инструментально вооружённый дьявол... Мы тут с какого бока? Это всё она... Спасибо ей за это )))
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5 час.
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