Космический скандал с помидором разрешился: плод нашелся на МКС после 8 месяцев пропажи

Костюмы горилл, музыкальные клипы и космические олимпийские игры: когда речь заходит о том, как скоротать время на Международной космической станции (МКС), члены экипажа демонстрируют хорошее чувство юмора.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии