Какого места в России на самом деле не существует? Друзья, в рамках марафона «Тайны зовут!», который пройдет в прямом эфире «ВКонтакте» 16 и 17 декабря в группе телеканала «Моя Планета», мы решили немного вас разогреть и устроить небольшой опрос на знание самых таинственных мест России! Опрос 👇🏽.