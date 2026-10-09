Мечты Киева в турецкой обёртке: Анкара снова предлагает перемирие в Чёрном море Турция не оставляет попыток снова запустить зерновой коридор для Украины, выступив с очередным предложением к Москве и Киеву.
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