Врач — про EVALI: в тяжёлых случаях пациентам требовалась ИВЛ

Эксперт лаборатории «Гемотест» хирург Нина Зубова в беседе с RT назвала характерные признаки EVALI. Она подчеркнула, что для этого заболевания характерны кашель, затруднённое дыхание, боль в груди, реже — лихорадка, быстрая утомляемость, потеря веса, тахикардия и кровохаркание.