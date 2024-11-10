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JAMA Dermatology: онкотерапия ингибиторами иммунных точек провоцирует псориаз

JAMA Dermatology: онкотерапия ингибиторами иммунных точек провоцирует псориаз

Группа ученых из Медицинского центра национальной обороны на Тайване выявила повышенный риск развития псориаза у пациентов с онкологическими заболеваниями, которые проходят лечение ингибиторами иммунных контрольных точек (ИКТ).

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