БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 366 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    Да ты никакая не КОРОЛЕВА... ( дух она украинский поддерживает)...  ТЫ - ПОРЫВАЙ, ПИДОПРИГОРА, БРЕХЕНЬКА, да коротень...Этот цирк пора за...
  • Evgenija Palette
    ПРАВИЛЬНО, ЯНА. И поставить, наконец, закономерный вопрос этим хохмачам (Королевой и Глушко) - ДО КАКИХ ПОР ЭТА КИКИМ...Этот цирк пора за...

Среднее удельное давление на грунт — показатель, который мало чего показывает

Среднее удельное давление на грунт — показатель, который мало чего показывает

В ходе изучения характеристик того или иного танка в различных публикациях, в том числе в специализированной технической литературе, практически гарантированно можно встретить строку с показателем среднего удельного давления на грунт, обычно выраженного в килограммах на квадратный сантиметр.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх