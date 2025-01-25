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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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От всей души от всего сердца поздравляю любимую Бирюкову Татьяну Васильевну

От всей души от всего сердца поздравляю любимую Бирюкову Татьяну Васильевну мамочку бабушку желаю крепкого здоровья счастья любви успехов Твои родные.

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