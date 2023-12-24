В Самарской области объявлен желтый уровень из-за тумана

От ФГБУ "Приволжское УГМС" получено предупреждение о неблагоприятных погодных условиях.Днём 24 декабря 2023 года местами в Самарском регионе ожидается туман с видимостью 500 метров и менее, который сохранится до конца дня воскресенья.
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