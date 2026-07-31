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Газета «Культура»

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Шел в комнату — попал в другую: «Непокой» Леонида Шмелькова

Шел в комнату — попал в другую: «Непокой» Леонида Шмелькова

На экранах — абсурдистская комедия с фрейдистским подтекстом. Дебютант Леонид Шмельков назвал свою анимационную фреску «Непокой» «гипнотическим саспенс-триллером и пронзительной историей одиночества, любви и времени», и время сыграло ключевую роль в успехе этого сюрреалистического сюжета.

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