Шел в комнату — попал в другую: «Непокой» Леонида Шмелькова

На экранах — абсурдистская комедия с фрейдистским подтекстом. Дебютант Леонид Шмельков назвал свою анимационную фреску «Непокой» «гипнотическим саспенс-триллером и пронзительной историей одиночества, любви и времени», и время сыграло ключевую роль в успехе этого сюрреалистического сюжета.