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Центр начальной военной подготовки «РОКОТ-ВОРОНЕЖ» получит помещение в историческом здании

Центр начальной военной подготовки «РОКОТ-ВОРОНЕЖ» получит помещение в историческом здании

Воронежская городская Дума на одиннадцатом заседании 14 октября согласовала передачу муниципального помещения в безвозмездное пользование автономной некоммерческой организации «Центр начальной военной подготовки граждан «РОКОТ-ВОРОНЕЖ».

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