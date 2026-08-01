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Россияне потратили 4,6 млрд на товары для школьников

Россияне потратили 4,6 млрд на товары для школьников

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина Родители еще в июле начали активно закупать школьные принадлежности для детей. Однако эксперты советуют составить список необходимого, отказавшись от покупок "про запас", и обратить внимание не только на цены, но и на качество, выяснили 2 августа "Известия".

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