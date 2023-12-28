Премьер обсудил с бельцкими предпринимателями меры по поддержке бизнес-среды

Действия правительства, направленные на развитие предпринимательства в Молдове, существующие программы по стимулированию бизнес-инвестиций, открытие новых рынков обсудил премьер-министр Дорин Речан, находящийся с рабочим визитом в мун.
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